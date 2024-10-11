هل يتفاوض الأهلي مع مساعد جوارديولا لخلافة مارسيل كولر؟.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



تداولت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تشير إلى تفاوض النادي الأهلى مع مدرب إسباني، تحسبا لخسارة لقب كأس مصر.



وأوضحت التقارير أن المدرب الإسباني يتولى قيادة فريق سان لويس المكسيكي حاليا ويدعى دومينيك تورنت.



وحرص "الخليج 365" على معرفة الحقيقة و التأكد من الأنباء من مصادرها الخاصة.



وقال مصدر داخل النادي الأهلي لمصراوي إن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التفاوض مع مدرب جديد، ليس لها أساس من الصحة نهائيا.



ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس مصر المقامة في دولة الإمارات.



يُذكر أن دومينيك تورنت سبق له أن عمل مساعدا لبيب جوارديولا في برشلونة و بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

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