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هل يتفاوض الأهلي مع مساعد جوارديولا لخلافة مارسيل كولر؟.. مصدر يجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:


تداولت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تشير إلى تفاوض النادي الأهلى مع مدرب إسباني، تحسبا لخسارة لقب كأس مصر.


وأوضحت التقارير أن المدرب الإسباني يتولى قيادة فريق سان لويس المكسيكي حاليا ويدعى دومينيك تورنت.


وحرص "الخليج 365" على معرفة الحقيقة و التأكد من الأنباء من مصادرها الخاصة.


وقال مصدر داخل النادي الأهلي لمصراوي إن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التفاوض مع مدرب جديد، ليس لها أساس من الصحة نهائيا.


ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس مصر المقامة في دولة الإمارات.


يُذكر أن دومينيك تورنت سبق له أن عمل مساعدا لبيب جوارديولا في و بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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