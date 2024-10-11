شاهد.. هدف تريزيجية يمنح منتخب مصر التقدم على موريتانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب مصر على موريتانيا بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

جاء الهدف عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الـ18 فشل حارس موريتانيا في التصدي لها.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء :

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد

شاهد هدف تريزيجية من هنا