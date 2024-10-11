الشوط الأول.. منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع موريتانيا

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة مصر وموريتانيا الجارية الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، سيطر منتخب مصر على الكرة بشكل أكبر وشكل خطورة في بعض الأوقات على مرمى الضيوف ولكنه لم يتمكن من هز الشباك.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء :

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد