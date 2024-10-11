شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية الموريتانية تساند منتخبها أمام مصر بمدرجات ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الجالية الموريتانية على مساندة منتخب بلادها أمام منتخب مصر بمدرجات ستاد القاهرة قبل انطلاق المباراة، الذى يجمعهما بعد قليل ضمن تصفيات بطولة كأس الامم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن أعلن تشكيل المنتخب في مباراته أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر اقامتها بالمغرب.

وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش.

البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد.