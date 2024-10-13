حزب الله يستهدف معسكر تدريب للواء غولاني جنوبي حيفا

ياسر رشاد - القاهرة - قال "حزب الله" اللبناني، إنه استهدف ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، فيما أكدت وسال إعلام عبرية إصابة العشرات إثر هذا الهجوم.



وبحسب"روسيا اليوم"، أضاف"حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردا على ‏المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، نفذت المقاومة الإسلامية ‏مساء اليوم الأحد، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير".

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة العشرات بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا.

كشف "حزب الله" اللبناني، أنه كمن مساء اليوم الأحد، لسريّة إسرائيلية حاولت التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، مؤكدا أنه اشتبك معها وأوقع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

وبحسب" روسيا اليوم"، قال "حزب الله" في بيان له "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وبعد رصد دقيق لِمحاولة سرية من قوات العدو الإسرائيلي التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الأحد، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية وأمطروها بِوابلٍ من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

وأشار، ودارت مع القوة المُتسللة اشتباكات عنيفة من المسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وانسحبت القوة المُعادية وسط صراخ وعويل الجنود المُعتدين".

