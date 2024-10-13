عاجل.. حزب الله اللبناني يعلن مسئوليته عن استهداف معسكر غولاني.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حزب الله اللبناني، مساء اليوم الاحد، مسؤوليته عن "استهداف معسكر تدريب للواء غولاني الإسرائيلي في بنيامينا جنوب حيفا، وذلك بسرب من الطائرات المسيرة".



وبحسب" سبوتنيك"، قال حزب الله، في بيان له، إن "الهجوم على حيفا جاء رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف النويري والبسطة في بيروت"، مؤكدا أن "المقاومة لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو الإسرائيلي وستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، سقوط 3 قتلى و67 مصابا بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة"، مشيرة إلى أن "المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه".

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، مؤكدا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن "حزب الله شن هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "هناك جنودا أصيبوا إثر قصف مكثف بصواريخ مضادة للدروع في جنوب لبنان في وقت سابق اليوم".

وأضاف البيان أنه "خلال إجلاء جرحانا تقدمت دبابتان نحو موقع لليونيفيل عدة أمتار قبل أن تنسحبا من المكان"، مشيرا إلى أن النيران أطلقت خلال العملية لإجلاء جنودنا بأمان ولم تشكل العملية أي خطر على قوات حفظ السلام.