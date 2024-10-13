"حبل ف أوضة ضلمة" و"الظاهرة" اليوم في مهرجان آفاق مسرحية

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح مسرح آفاق برمسيس اليوم الأحد العرضين المسرحيين "حبل ف أوضة ضلمة" و "الظاهرة" ضمن مسابقة العروض الطويلة في النسخة العاشرة من مهرجان آفاق مسرحية دورة "نور الشريف"، والتي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر بمسرح آفاق والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر تحت رعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة .

وقالت سالي سليمان المدير التنفيذي في مهرجان آفاق مسرحية : يُعرض الأحد في السابعة مساءً مسرحية "حبل ف أوضة ضلمة" لفرقة ميزانسين، تأليف أحمد سمير وإخراج مايكل نصحي، ويقدم في التاسعة والنصف مساءً مسرحية "الظاهرة" لفرقة بانوراما، عن مسرحية "عذاب بيوتر أوهي" تأليف سلافومير مروجيك ومن إعداد وإخراج نادر نظير.

عروض مهرجان آفاق مسرحية

قال مايكل نصحي مخرج عرض "حبل في أوضه ضلمة" : تدور أحداث المسرحية داخل إحدي المصحات النفسية الخاصة و يبدأ بطل الحكايه بالدخول لتلك المصحه للأنتقام لحبيبته التي أغتصبت داخل تلك المصحة و ماتت منتحرة من الإكتئاب الحاد و تجمع الصدفة أن تكون تلك الليلة التي دخل بها المصحة هي ليلة رأس السنة الميلادية، ثم نكتشف أن بطل تلك المسرحية مريض بالإنفصام و هو الذي كان السبب في دخول حبيبته المصحة.

مسرحية "حبل في أوضه ضلمة" لفرقة ميزانسين بطولة: "نويل" سمعان كمال، "رشيد" مينا بديع، "العازف" أحمد نعيم، "الكفيفة" مريم عادل، "العاهرة" جورجيت عزت، "الأبكم" بافلي أشرف، "الشيخ" عادل عماد، "الأخر" بيتر أيمن، "الملحد" يوسف علي، "الفتاة" كاترين عياد، "نزيل 1" مونيكا مجدي، "نزيل 2" جون سمير، "نزيل 3" مارينا رؤوف، "نزيل 4" رفقه موسى، الفنيون : تصميم إضاءة مايكل نصحي، ديكور جوزيف بهاء، ملابس مريم عادل، تصميم استعراضات فادي سمير، راقصون مينا فايز، كاترين عياد، اكسسوارات كاتي عياد، موسيقى تصويرية سامح ألكسان، دعاية بافلي أشرف، تأليف أحمد سمير، إخراج مايكل نصحي.

قال نادر نظير مخرج عرض "الظاهرة": تأسس فريق بانوراما سنة 2000 من خريجي فريق المسرح بكلية الهندسة جامعة عين شمس وقدم مجموعة من العروض المستقلة على مختلف مسارح القاهرة وشاركت فى العديد من المهرجانات، والمسرحية معالجة معاصرة لمسرحية "عذاب بيوتر أوهي" للكاتب البولندي سلافومير مروجيك وتدور الأحداث فى إطار كوميدي استعراضي، حيث يحاول عصفور أن يعيش حياة هادئة يوم أجازته قبل أن يتفاجئ بزيارات متعددة من مبعوثين يدعون حدوث ظاهرة فريدة من نوعها فى منزله.. يتجاهل عصفور إدعاءاتهم التي تزداد بها سطوتهم على المنزل الذي يتحول الى سيرك ثم الى غابة مستنكراً الحدث.. قبل أن يصبح هو محور الحدث.

مسرحية " الظاهرة" الممثلون حسب الظهور: نادر نظير "الزوج عصفور"، ياسمين عبد الحميد "الزوجة"، خالد دجوي "الموظف"، كريم قدري "سكرتير الخارجية"، محمد إسماعيل "مدير السيرك"، شريف الشامي "العالم"، مي عبد الله "المدرسة"، نسمة جعفر "المذيعة"، محمد مصطفى رمزي "المهراجا"، راقصون : شادي عادل، عصام شريف، أمل خالد، روان عماد، نسرين عابدين، غادة الشعراوي، طفلة/ لانا أيمن، طفلة/ سارة حسام ، الفنيون : إدارة مسرحية محمد ماهر، محمد عبد العزيز، نيفين شريف، تصميم استعراضات نسرين أبو طالب، إعداد موسيقي هدى المحجوب، سينوغرافيا محمد نصار، مخرج منفذ محمد اسماعيل، مخرج منفذ ورئيس الفريق كريم قدري، إعداد واخراج نادر نظير.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الاعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.