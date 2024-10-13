اخبار العالم

حزب الله يشتبك مع سرية إسرائيلية جنوب لبنان

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف "حزب الله" اللبناني، أنه كمن مساء اليوم الأحد، لسريّة إسرائيلية حاولت التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، مؤكدا أنه اشتبك معها وأوقع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.


وبحسب" روسيا اليوم"، قال "حزب الله" في بيان له "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وبعد رصد دقيق لِمحاولة سرية من التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الأحد، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية وأمطروها بِوابلٍ من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.
وأشار، ودارت مع القوة المُتسللة اشتباكات عنيفة من المسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وانسحبت القوة المُعادية وسط صراخ وعويل الجنود المُعتدين".
وأشار، ودارت مع القوة المُتسللة اشتباكات عنيفة من المسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وانسحبت القوة المُعادية وسط صراخ وعويل الجنود المُعتدين".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا