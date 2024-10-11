مصدر يكشف لمصراوي صدمة في صفقة انضمام إيجاريا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن مفاجآة صادمة في سير صفقة تعاقد الزمالك مع اللاعب الإنجليزي السابق بصفوف ليفربول إيجاريا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن اللاعب يتواجد في مطار القاهرة تمهيداً للرحيل وعدم الانضمام للزمالك.

وتواجد إيجاريا بودية الزمالك يوم أمس الخميس أمام بتروجت على سبيل الاختبار.

وكانت الصحف الأجنبية قد تناولت إمكانية انتقال أوفي إيجاريا إلى الزمالك، وعلى رأسهم "ذا صن" الإنجليزية، التي وصفت الزمالك بـ"النادي الأكثر نجاحا في أفريقيا".

وذكرت الصحيفة، أن اللاعب يخضع لفترة اختبار تمهيدا للانتقال الدائم، بعدما أمضى صاحب الـ26 عاما، فترات على سبيل الإعارة مع سندرلاند ورينجرز قبل الانضمام إلى ريدينغ في صفقة بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني.

وذكر موقع "TRIBAL FOOTBALL"، إن نجم ليفربول السابق إيجاريا يقترب من الانضمام إلى الزمالك المصري.

وتناول موقع "FOOTBOOM"، الصفقة المحتملة للزمالك، وقال إن لاعب أرسنال وليفربول السابق أوفي إيجاريا يقترب من الانضمام للزمالك.

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