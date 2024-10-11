شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز بوتسوانا على الرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل منتخب بوتسوانا المنافسة في مجموعة منتخب مصر، بعدما فاز على مضيفه منتخب الرأس الأخضر 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على الملعب الوطني بالعاصمة برايا، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الموريتاني، في السابعة مساء الجمعة في استاد القاهرة الدولي، في لقاء عربي مثير، يجمع المنتخبين ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وبفوز بوتسوانا يحتل الفراعنة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم الرأس الأخضر وبوتسونا وموريتانيا فى المراكز الثانى الثالث والرابع برصيد 3 نقاط.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 بجوار كل من كاب فيردي، موريتانيا، وبوتسوانا.

وفى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء، وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني، الأحد الماضي، بقائمة مدججة بالنجوم ضمت كل من محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود صابر الذي انضم بدلا من المصاب نبيل عماد دونجا"، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.