شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق، استعداداً لمواجهة موريتانيا غدا الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب. ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 بجوار كل من كاب فيردي، موريتانيا، وبوتسوانا.

بدأ مران منتخب مصر بالإحماءات ثم تقسيمة وحرص الكابتن حسام حسن على إيقاف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين، كما اشتمل المران على التسديد على المرمى وضربات الترجيح.

وشارك في مران المنتخب 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف، ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية، ومحمود صابر وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو، ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

وفى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء، وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني، الأحد الماضي، بقائمة مدججة بالنجوم ضمت كل من محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، "محمود صابر الذي انضم بدلا من المصاب نبيل عماد دونجا"، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.