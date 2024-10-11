ستوري نجوم كرة القدم.. هزار تريزيجيه ومرموش.. تدريب منتخب مصر.. زيزو رفقة عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لمنتخب مصر.

وشارك عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زميله بالمنتخب محمود تريزيجيه.

كما نشر كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر.

وحرص عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق.

ونشر وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في إحدى مباريات منتخب بلاده فلسطين.

وقام محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، خلال تواجده في المران الجماعي للنادي الأهلي.

كما قام محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رفقة زميله بالفريق أحمد سيد زيزو.

وقام محمد النني بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص أليو ديانج لاعب الأهلي المعار إلى فريق الخلود السعودي، على نشر صورة له خلال تواجده في مران منتخب بلاده مالي.

وشارك أحمد حجازي لاعب منتخب مصر، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

أقرأ أيضاً:

"بعد عبارة الزمالك أكبر قلعة رياضية".. 11 معلومة عن حسين لبيب رئيس الزمالك