شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: نشكر محافظة بورسعيد على كامل الدعم ومصر قبلة البطولات الدولية للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، نائب رئيس الاتحاد الدولي وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية عن فخره باستضافة مصر لبطولات العالم للخماسي الحديث خلال السنوات الأخيرة.

وقال العريان في تصريحاته بعد المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة ليزر-رن للبارالمبين "مصر مستمرة في كسب ثقة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لاستضافة الأحداث الكبرى في أجندة الاتحاد، خاصة بعد تنظيم العديد من بطولات وكؤوس العالم على مستوى مختلف الأعمار السنية خلال السنوات الماضية".

وأكمل نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على وجوده معنا دائما وهو الأمر المعتاد منه في دعمه الكامل لرياضة الخماسي الحديث وجميع الاتحادات الرياضية.

وأضاف "نشكر محافظة بورسعيد بقيادة اللواء محب حبشي محافظ المدينة الباسلة على توفير جميع الإمكانات وتقديم كل سبل الدعم من أجل تنظيم البطولة بالمستوى المعروف عن مصر".

وتابع "كان من المقرر أن تقام بطولة ليز-رن البارالمبي في الصين لكنها اعتذرت عن استضافتها وقامت مصر بالتواصل مع الاتحاد الدولي من أجل اقامتها بالتزامن مع بطولة العالم للبياثل والترياثل وحصلنا على الموافقة لثقة كل جهات اللعبة عالميا في مصر".

وأردف "تشهد البطولة تواجد أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة، وتتواجد جنوب إفريقيا ببعثة كبيرة وهو ما نعمل عليه في الاتحاد المصري لمساعدة الدول الإفريقية في الظهور على الساحة الدولية لزيادة المنافسة وهو ما نسعى إليه داخل الاتحاد".

واختتم"اتحاد الخماسي الحديث المصري يصنف حاليا الاتحاد الأفضل عالميا سواء على مستوى النتائج أو التنظيم وهو الأمر الذي نسعى للاستمرار فيه بكامل دعم الدولة المصرية وجميع الهيئات المشاركة معنا وعلى رأسهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".