طه عزت رئيسًا للجنة المسابقات في الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي أن الشركة الألمانية ستضع جدول الدوري المصري الممتاز، لكن هذا ليس معناه أنه لن يكون هناك رئيس للجنة المسابقات.

وقال كريم رمزي، عبر برنامجه لعبة، والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن عامر حسين لن يستمر في منصبه كرئيس للجنة المسابقات.

وتابع كريم رمزي: طه عزت هو من سيخلف عامر حسين، وكان موجودًا في الإمارات خلال الفترة الماضية وعاد لمصر أخيرًا.

واختتم كريم رمزي: هناك اتفاق شفهي حاليًا مع طه عزت لتولي رئاسة لجنة المسابقات، وتعامل من قبل مع الشركة الألمانية، وهو من تعاقد معها في الإمارات، وهو الأقرب حتى الآن.