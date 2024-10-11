COUPLES الدوري المصري..أول ست في حياتي ولما جيت مصر تاهت مني.. قصة حب علي معلول وزوجته (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

لا يمكن الحديث عن قصص الحب في الدوري المصري الممتاز، دون إلقاء الضوء على حكاية التونسي علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزوجته مريم زيني.

ويعتبر معلول من أبرز المحترفين الذين انضموا إلى صفوف الدوري المصري الممتاز، ونجح في خطف قلوب مشجعي القلعة الحمراء بفضل تمريراته الساحرة يطلقون عليه لقب "أسرع دليفري في مصر".

وقال معلول في تصريحات سابقة عبر الحساب الرسمي للأهلي:" مراتي هي أول امرأة في حياتي وهي أول حب لم أعرف بعدها، وهي أكثر شخص بيشجعني

وأضاف:"هي أكتر انسانة قريبة مني وكانت معايا وعارفه اكتر فترة صعبة في حياتي، بحب اشكرها على المساندة الدائمة ليا".

وتابع حديثه:"أول لما رحت النادي الأهلي، خرجنا أنا وهى رحنا مول "city stars"، وشافني طفل صغير وفضل يلف المول كله ده "معلول"، الناس كلها اتلمت عليا لدرجة أن مراتي تاهت منى مبقتش موجودة".

وفي حديثه أيضاً مع برنامج "معكم منى الشاذلي":"أول مرة جيت مصر نزلت لوحدي، وقلت لامرأتي خليكي في تونس لغاية لما اظبط الدنيا، بس لما هي جات بدأنا نخرج شوية بس هي ضاعت مني أول مرة في المول".

وتزوج معلول من زوجته التي أطلقت على نفسها "مريم معلول" في 2016، وأنجب الثنائي طفلين وهما "كريم وسليمة".

وتعبر مريم عن حبها له، حيث نشرت في وقت سابق تهنئة له بعيد ميلاده مع رسالة رومانسية جاءت:"إلى الرجل الرائع الذى أحبه، أعز أصدقائي وحبيبي وزوجي والشخص الذى يكمل روحى، عيد ميلاد سعيد".

كما هو دائما ما يعبر عن حبه الذي ظهر في أكثر من مناسبة وبالتحديد في عيد زواجهما الذي ينشر كل عام رساله خاصه لها :" 6 سنين تعدو تقول ثانية، 6 سنين من الحب والاحترام والتضحيات، نحمد الله ونشكره على أحسن هدية فى حياتى، دايما كنت السند ليا فى مشاكلى قبل فرحتى، ربى يخليك ليا وميحرمنيش منك".

وفي عيد زواجهما العام الماضي كتب لها:"8 سنوات من الزواج 8 سنوات من الحب.. ربنا يخليكى ليا وميحرمنيش منك يا أحلى امرأة فى الدنيا..نحبك برشا أو إن شاء الله كل عام وأنتى معايا".