شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقي للجودو يهنئ مصر على برونزية بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، تهنئة خاصة من الاتحاد الأفريقي للعبة، بمناسبة فوز اللاعبة صفا سليمان بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن فوق 78 كجم، ببطولة العالم للشباب التي أقيمت مؤخرا في طاجيكستان.

وقال الاتحاد الأفريقي في خطابه، أن التواجد في تصنيف المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للميداليات لأول مرة في بطولات العالم، أظهرت مصر من خلاله للعالم بأسره ما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتفاني.

وأكمل الخطاب: "نحن مقتنعون بأن هذا الانتصار العظيم سيكون مصدر إلهام بالتأكيد لفتيات آخريات من بلدكم وقارتنا للانضمام إلى رياضة الجودو وتعزيز روح وقيم الجودو".

وتابع الاتحاد الأفريقي: "إن الاتحاد الأفريقي للجودو فخور بشكل خاص بهذا الإنحاز الذي سيبقى ملحمة في تاريخ الحركة الرياضية الأولمبية الأفريقية، كما أنه سيكون بلا شك قوة دافعة لمنح الجودو الأفريقي بشكل خاص والرياضة الأفريقية بشكل عام المزيد من الظهور والنمو".

وحصدت صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في منافسات وزن +78 كجم، ببطولة العالم المقامة حاليا في طاجيكستان بمشاركة 67 دولة.

وتعد ميدالية صفا سليمان هي الثانية على التوالي للجودو المصري في بطولات العالم للشباب، بعد برونزية يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم بالنسخة الماضية التي أقيمت عام 2023 بالبرتغال.