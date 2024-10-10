الامارات | مليحة ينجو من مصيدة النصر في كأس اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا فريق مليحة من الخسارة أمام ضيفه النصر، بعد أن قلب تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق ثلاثة أهداف إلى انتصارٍ صعب بفارق هدفٍ وحيد بنتيجة (26-25)، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية في «كأس الإمارات» لكرة اليد، أولى مسابقات الموسم الجديد.

كما شهدت الجولة تحقيق فريق الشارقة «حامل اللقب» انتصاره الثاني على التوالي بفوزه على ضيفه الوحدة بنتيجة (31-20)، واستهلال شباب الأهلي مشواره بالبطولة بفوزه على أرضه وبين جمهوره على حساب الوصل بواقع (28-15)، خصوصاً أن «فرسان دبي» خضع للراحة الإجبارية في الجولة الافتتاحية، في ظل اقتصار المشاركة في الموسم الجديد على سبعة أندية.

وعزز فريقا الشارقة ومليحة شراكتهما في صدارة الترتيب العام برصيد ست نقاط لكل منهما، بفارق نقطتين عن النصر في المركز الثالث، وأهدى الانتصار فريق شباب الأهلي التقدم للمركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة عن كل من الوحدة والوصل المتشاركين بالمركز الخامس، فيما يحتل دبا الحصن الذي خضع للراحة هذه الجولة، المركز السابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وفرّط النصر في فرصة تقدمه مع نهاية الشوط الأول بواقع (14-11)، بعد شوط ثانٍ نجح خلاله مليحة في تقليص الفارق وحسم المباراة (26-25).

ولم يجد الشارقة صعوبة في فرض إيقاعه على مجريات لقاء الوحدة، بعد شوط أول أنهاه متقدماً (16-9)، وأكد أفضليته خلال الشوط الثاني (31-20).

وفي سيناريو مشابه، نجح شباب الأهلي في إنهاء الشوط الأول متقدماً على الوصل (15-8)، وواصل السيطرة خلال الشوط الثاني والخروج فائزاً بنتيجة عريضة (28-15).

وتقام مباريات الجولة الثالثة، في الخامسة من عصر اليوم، فيلتقي دبا الحصن مع الوحدة، وشباب الأهلي مع النصر، ويتواجه بعد غدٍ مليحة والشارقة.