نجم اليابان: المنتخب السعودي يتمتع بقدرات عالية والفوز عليهم ليس سهلا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أو تاناكا لاعب المنتخب الياباني أن الفوز على المنتخب السعودي في مباراة الغد لن يكون سهلا، حيث أن الأخضر السعودي يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية.

وقال أو تاناكا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: " عند وصولنا إلى السعودية، شعرت في البداية بأن الأجواء أكثر برودة مما توقعت، ولكن في الواقع، الملاعب التي نلعب فيها تكون ممتلئة ولا يوجد تهوية كافية، لذا يختلف الأمر عن مكان التدريب ".

وأضاف: " المنتخب السعودي يتمتع بقدرات بدنية وفنية عالية، الفوز في مباراة خارج أرضنا أمامهم ليس سهلاً ".

وتابع: " السعودية بحاجة للفوز في هذه المباراة، لذلك يجب أن نركز على كيفية التحرك وتحقيق النقاط الثلاث ".

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مساء غد الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين السعودية واليابان إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقبلة.

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات المونديال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة مساء غد الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.

القنوات الناقلة و معلقين مباراة السعودية ضد اليابان :

- حسن العيدروس على قنوات beIN

- خليل البلوشي على قنوات الكأس