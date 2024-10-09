شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: كلاتنبرج وبيريرا أثبتا فشل تجربة الأجانب مع لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

قال الخبير التحكيمي عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق، إن فكرة استقدام الحكام الأجانب والخبير الأجنبي فكرة أثبتت فشلها.

وأضاف عصام عبد الفتاح خلال تصريحات إذاعية: لو وفرنا ما يتقاضاه الحكام الأجانب في المباريات من أجل تطوير الحكام، لأصبح حال الحكام في أفضل حال.

وتابع الخبير التحكيمي: فشل الخبير الأجنبي في التحكيم هو دليل على فشل تجربة الحكام الأجانب، والتحكيم مهان لأقصى درجة في مصر، وبيريرا وكلاتنبرج لم يقدما شيئًا للتحكيم.

واصل عبد الفتاح: لا أبخل بأي مساعدة، وسعيد بلجنة الحكام الحالية بقيادة محمد فاروق وإبراهيم نور الدين، وفخور باستدعائهم لي من أجل نقل خبراتي للحكام، وأعتقد أنهم قادرون على علاج ما تم خلال الفترة الماضية.

تحدث الخبير التحكيمي عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق، عن القائمة الدولية للموسم الجديد، والأزمة المثارة بسبب الاختيارات.

وأوضح: لا أريد الحديث عن القائمة الدولية، لكن كل ما أخشاه أن يكون هناك ظلم تعرض له للحكم أحمد الغندور، والبعض يقول إن ترتيبه رقم 8 ولو حدث هذا فهو شيء فادح خاصة أنه حكم مميز وحكم نهائي كأس مصر، فبأي أساس تم اختياره لمثل هذه المباراة إلا بسبب مستواه، بجانب خبراته التحكيمية الإفريقية.

أردف عضو اتحاد الكرة السابق حول إمكانية العودة لرئاسة لجنة الحكام: أفضل العمل من الخارج وأساعد الحكام، لأن الوضع العام لا يساعد أي أحد على النجاح، وهناك مشكلة إذا عملت بصدق وضمير، وأتمنى أن يكون هناك أشخاص جدد من أجل التغيير وأساندهم من الخارج.

تحدث عن إمكانية خوض انتخابات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، أو العودة لرئاسة لجنة الحكام، مؤكداً: لا أفضل خوض انتخابات الكرة وأريد أن أستريح لفترة، لأني بعيد عن أسرتي خلال الفترة الماضية ولمدة طويلة، خاصة أن جددت تعاقدي مع الاتحاد الإماراتي.

أكمل: لو سارت الأمور بالشكل الصحيح، فأستواجد في أي موقع لأن هذا بلدي وخدمني كثيرا وساهم في صناعة اسمي.

استطرد: للآسف منذ فترة نسير في طريق خطأ بسبب الاتحاد الحالي والكل يعلم ذلك، والرئيس السيسي تدخل من أجل الإصلاح في جميع الاتحادات، وأنا لا أتهم أي أحد، لكن لو أصبحت الأمور تسير بشكل صحيح فمن الممكن أن أتواجد.

واختتم عضو اتحاد الكرة السابق: أتمنى أن يكون لدينا اتحاد كرة تم اختياره بشكل جيد، ويأتي رئيس وأعضاء قادرين على تطوير منظومة كرة القدم ومنظومة التحكيم.