خارج الملعب.. منصب جديد ليورجن كلوب في ناديين يشاركان بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت شركة رد بول، تعيين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول السابق، كرئيس لكرة القدم في الشركة.

وذكرت الشركة أن كلوب سيتولى رئاسة الأندية المملوكة للشركة، لكن لن يكون العمل بشكل يومي، وسيقوم الألماني بتقديم رؤية مستقبلية ودعم المديرين الرياضيين والكشافين.

ويبدأ كلوب عمله كرئيس لكرة القدم في شركة رد بول، بداية من شهر يناير 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يعمل فيها خارج الملعب.

وتمتلك شركة رد بول الأندية التالية، لايبزج، سالزبورج (اللذان يلعبان في دوري أبطال أوروبا)، نيو يورك، برانجانتينو البرازيلي.

وقال كلوب في تصريحات عبر الموقع الرسمي لرد بول: "بعد 25 عاما على الخط لا يمكنني أن أكون أكثر تحمسا لمشروع مثل ذلك، ربما تغير دوري ولكن شغفي لكرة القدم لم يتغير، بانضمامي لمجموعة رد بول، أريد أن أطور وأدعم المواهب المذهلة التي لدينا، وهناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها القيام بذلك بداية من استخدام المعرفة والخبرة التي تمتلكها رد بول".

وأضاف: "معا يمكننا استكشاف ما هو ممكن وأرى دوري في المقام الأول كمرشد للمدربين وإدارة أندية رد بول ولكن في النهاية أنا جزء من منظومة فريدة ومبتكرة وتتطلع إلى المستقبل وكما قلت لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا".

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