دورة شنغهاي: سينر يتفادى الخروج أمام شيلتون ويلاقي مدفيديف في ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : تفادى الأسترالي يانيك سينر، المصنّف أول عالميا، تكرار سيناريو الخروج أمام الاميركي بن شيلتون في ثمن نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب الأربعاء، وتغلب عليه بصعوبة 6 4 و7 6 (7 1) ليبلغ ربع نهائي لمواجهة الروسي دانييل مدفيديف.

وكان شيلتون السادس عشر قد تغلب على سينر العام الماضي في الدور ذاته في شنغهاي، إلّا ان الإيطالي ثأر لخسارته وخرج فائزا في ساعة و28 دقيقة.

وكسر سينر ارسال منافسه في الشوط التاسع من المجموعة الأولى، قبل أن يحسم الثاني في الشوط الفاصل "تاي بريك".

قال الإيطالي "لقد كان الأمر صعبا للغاية، لا تسيطر كثيرا عندما تلعب ضده... حاولت فقط أن أبقى قويا من الناحية الذهنية".

ولم تكن حال الروسي دانييل مدفيديف الخامس أفضل، إذ عانى بدوره للفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7 6 (7 3) و6 3، وبلوغ ربع النهائي لمواجهة سينر.

وتواجه ميدفيديف وسينر أربع مرات هذا العام، فتفوق الإيطالي على الروسي في بطولتي الولايات المتحدة وأستراليا، وفي دورة ميامي أيضا، لكن الكلمة الاخيرة في بطولة ويمبلدون كانت لمدفيديف.

واستهل تسيتسيباس ومدفيديف في اللقاء الـ 14 الذي جمع بينهما، المجموعة الأولى بقوة وحسمها الأخير لصالحه في الشوط الفاصل.

واستعرض تسيتسيباس في الثانية، وكسر ارسال منافسه في الشوط الأول إلّا أن الروسي رد بكسر مماثل في الشوطين الرابع والثامن ليتقدم ويحسم النتيجة.