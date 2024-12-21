حادثة ماغديبورغ.. إيلون ماسك يشن هجوماً لاذعاً ويذكر بتصريح عبدالله بن زايد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: وجه رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، انتقادات لاذعة للمستشار الألماني، أولاف شولتز، بأعقاب تصريحات أدلى بها الأخير عن هجوم دهس نفذه مشتبه به سعودي الجنسية في سوق عيد الميلاد بألمانيا.

وقال إيلون في تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقا)، التي يملكها: "يجب على شولتس أن يستقيل على الفور.. أحمق غير كفء".

وفي تدوينة منفصلة أعاد ماسك نشر مقطع فيديو سابق لوزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد تحدث فيه عن الإرهاب والإرهابيين في أوروبا، قائلا: " دعوني أقول هذا باللغة الإنجليزية لتتمكن (مديرة الحوار) من فهم ما أقوله، أعلم أن ليدك مترجما ولكن أريد أن أتأكد أنك ستفهمين هذا بشكل صحيح: سيأتي يوم سنرى فيه متشددين متطرفين وإرهابيين بصورة أكبر بكثير يخرجون من أوروبا بسبب قلة اتخاذ القرارات ومحاولة اتخاذ ما هو صحيح سياسيا أو افتراض أنهم يعلمون الشرق الأوسط ويعلمون ما هو الإسلام ويعرفون الآخرين بصورة أكثر مما نعرفهم نحن، وأنا آسف ولكن هذا جهل تماما.."

وكان رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، راينر هاسيلوف، قد قال إن السائق المشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد بألمانيا هو طبيب من المملكة العربية السعودية يعمل في ولاية ساكسونيا أنهالت، ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006 ويبلغ من العمر 50 عاما.

من جهتها نشرت سفارة السعودية في ألمانيا بيانا من وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا".

وتابعت: "تؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف، كما تعبّر عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".