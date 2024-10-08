ثنائي جديد في مران الزمالك.. وعبدالشافي يشارك لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تصعيد يوسف وائل "فرنسي" ويوسف أحمد حسن ثنائي وسط فريق الشباب مواليد 2005.

يأتي قرار الجهاز الفني بتصعيد الثنائي في ظل السياسة المتبعة بتصعيد العناصر المميزة من فرق قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء للتدريب مع الفريق الأول للوقوف على مستواهم وتجهيزهم للفترة المقبلة.

وفي المقابل، شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في جانب من تدريبات الكرة لأول مرة خلال مران اليوم الثلاثاء.

وأدى عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق بعض الفقرات الفنية مع اللاعبين، في إطار تجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وبعد ذلك خاض الثنائي تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال وماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال.

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