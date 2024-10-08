"خضع للجراحة في الركبة".. بيراميدز يعلن إصابة نجمه المغربي قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، تفاصيل إصابة النجم المغربي وليد الكرتي، وغيابه عن معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد فريق بيراميدز، لمواجهة الزمالك في بطولة السوبر المصري، يوم 20 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات.

أوضح المنيري أن وليد الكرتي عانى من قطع جزئي في غضروف الركبة خلال مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة، وخضع لعملية بالمنظار في الركبة خلال فترة الراحة في المغرب.

وأضاف المنيري أن الكرتي متواجد حاليا في الإمارات للخضوع لبرنامج تأهيلي في أحد المراكز الطبية، ويستمر لمدة أسبوعين قبل العودة للقاهرة تمهيدا للعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.

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