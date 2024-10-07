البداية والختام في القاهرة.. مواعيد مباريات الزمالك بمجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري و انيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويبدأ الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق يوم 28 نوفمبر المقبل في القاهرة، على أن يخرج لمواجهة انيمبا النيجيري يوم 8 ديسمبر في الجولة الثانية.

ويلتقي الزمالك مع المصري في الجولة الثالثة لدور المجموعات يوم 15 ديسمبر على أن يخوض لقاء العودة مع الفريق البورسعيدي يوم 5 يناير في الجولة الرابعة على ملعب الأخير.

ويخرج الزمالك لمواجهة فريق بلاك بولز الموزمبيقي يوم 12 يناير في الجولة الخامسة، على أن يستضيف الأبيض فريق أنيمبا النيجيري يوم 19 يناير في القاهرة في ختام مباريات دور المجموعات.

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