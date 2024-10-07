دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يصطدم بشباب بلوزداد في المجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن تواجد فريق الأهلي في المجموعة الثالثة من البطولة.

وتضم مجموعة الأهلي كل من: أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري وشباب بلوزداد الجزائري

وتواجد النادي الأهلي في التصنيف الأول للبطولة بصفته حاملا للقب الموسم الماضي، بجانب كلا من الترجي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي.

ونجح الأهلي في التأهل لدور المجموعات، بعد إقصاء فريق جورماهيا الكيني، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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