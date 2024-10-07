عبد الجليل : لاعبو الأهلي أصبح لديهم علم بصرامة محمد رمضان في التعامل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية الأسبق، أن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي أنه سيطبق اللوائح بقوة، مشيرا إلى أن أحمد قندوسي لم يجد نفسه في صفوف القلعة الحمراء رغم أنه كان نجمًا في ناديه السابق وفاق سطيف الجزائري، موضحًا أن عدم عودته ترك في نفسه انطباع معين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "القرار الذي خرج من النادي الأهلي بإعادة تشكيلة التعاقدات يوحي أيضا بأن هناك بعض الأمور التي لم تكن تسير بشكل جيد".

وأضاف: "مارسيل كولر وضح عليه أنه "مذبذب" بشكل واضح، وهناك تراجع كثير في قراراته وصورته تأثرت بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي، خصوصا أيضا في ظل وجود سلبيات كثيرة ورغبته في الانفراد بجميع قرارات الكرة داخل النادي، ورغم ان الفريق كان يفوز ببعض الألقاب لكن كان هناك أخطاء كثيرة في بعض الأمور تخص فريق الكرة".

وأكمل: "إمام عاشور لو التزام في المرحلة المقبلة سيظهر بشكل جيد لو استفاد من محمد رمضان، واللاعبين سيلتزمون في المرحلة المقبلة، لأنهم يعلمون قدرات الشخص الذي تولى المنصب أمامهم وبالتأكيد عليهم الالتزام في المرحلة القادمة".