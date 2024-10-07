شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يترك منصب مدير التعاقدات بالأهلى ويتفرغ لشركة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

قرر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ترك منصبه في القلعة الحمراء والتفرغ لعمله في شركة الكرة باعتباره المدير التنفيذي للشركة.

جاء ذلك في أعقاب أزمة التصريحات التي أدلى بها أحمد قندوسي لاعب الفريق والمعار إلى سيراميكا بشأن فرض النادي وكلاء لاعبين محددين خلال التفاوض مع زين الدين بلعيد لاعب سانت ترويند البلجيكي، وقت وجوده في نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

وانتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة.

وفي ضوء ذلك، قررت إدارة الكرة بالنادي ما يلي:-

- اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.