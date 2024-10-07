10 صور للصفقة الأوروبية التي يقترب الزمالك من حسمها بدلًا من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن والد اللاعب مصطفى أشرف لاعب فريق الشباب بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن اقتراب نجله من الانضمام لصفوف الزمالك.

مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أوضح في تصريح خاص لمصراوي اليوم الأحد، أن اللاعب ذو الجنسية المصرية والألمانية ضمن لاعبين يعمل الزمالك على الوصول لاتفاق معهم قبل عرضهم على المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

النادي الأهلي كان قد دخل في مفاوضات لضم اللاعب في أكثر من فترة انتقالات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اللاعب صاحب الـ 20 عاماً كان قد بدأ مسيرته بصفوف نادي أس سي راينكامب لمدة سنتين ونصف قبل الانتقال لصفوف نادي إم إس في دويسبورج لمدة عام.

وبقميص دويسبورج جذب صاحب الجنسيتين المصرية والألمانية أنظار نادي مونشنجلادباخ ليضمه بقطاع الناشئين ليجذب الأنظار وينضم للمنتخبات الألمانية بقطاعات الناشئين.

المدرب النمساوي السابق لمونشنجلادباخ أدولف هوتر، صعدّ في موسم 2021/2022 اللاعب إلى صفوف الفريق الأول إذا شارك بالمعسكر الصيفي للفريق وتواجد كبديل في ودية أمام نظيره بايرن ميونخ وصنع الهدف الثاني لفريقه خلال اللقاء الذي انتهى بفوزهم بثنائية نظيفة.

وانضم مصطفى أشرف العام الماضي إلى صفوف المنتخب الأولمبي تحت قيادة محمود جابر.

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