الامارات | «إيست أفينيو» يهدي غودولفين اللقب الثالث في سباق «بريدرز فيوتشرتي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز مهر فريق غودولفين «إيست أفينيو» بسباق «بريدرز فيوتشرتي» المخصص للخيول الناشئة الذي أقيم أمس لمسافة 1700 متر رملي، ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب1»، على مضمار «كينلاند» الأميركي، ليهدي فريق «غودولفين» اللقب الثالث في هذا السباق.

ونجح المهر «إيست أفينيو» بإشراف المدرب بريندان والش، في السير على خطى نجمي «غودولفين» الجوادين «ماكسفيلد» و«إسينشيال كوالتي» المتوجين بلقب «بريدرز فيوتشرتي» في نسختي 2019 و2020.

وقطع «إيست أفينيو» المنحدر من نسل الفحل «مداليا دورو»، بقيادة الفارس تايلر غافاليون، خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و43 ثانية و17 جزءاً من الثانية، بفارق خمسة أطوال وربع الطول عن صاحب المركز الثاني المهر الأميركي «فيروشاس» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب غوستافو ديلغرادو.