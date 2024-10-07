الامارات | فوز النصر ومليحة في كأس اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز النصر على الوحدة 28-19 في منافسات الجولة الأولى لكأس الإمارات لكرة اليد، خلال اللقاء الذي أقيم أول من أمس على صالة نادي النصر، وفي الجولة ذاتها فاز مليحة على الوصل 29-21، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي مليحة.

وتُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة سبعة فرق، هي الشارقة، ومليحة، وشباب الأهلي، والوصل، والنصر، ودبا الحصن، والوحدة. ويدشن شباب الأهلي الذي خضع للراحة في الجولة الافتتاحية، غداً، مشواره باستضافة الوصل، فيما يستقبل الشارقة الوحدة، ويحل النصر ضيفاً على مليحة.