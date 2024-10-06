يستغيث بالأهلي.. 4 صور لقصة مشجع خسر مبلغ كبير في مراهنات السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشجع يستغيث بالنادي الأهلي، بعد خسارته مبلغ مالي كبير في مراهنات مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وقال المشجع في الفيديو: "كلنا عارفين أن الأهلي خسر مباراة السوبر وزعلنا، بس أنا كان زعلي أكتر عشان كنت مراهن على الماتش ده بـ 150 ألف جنيه".

وأضاف: "وبعد ما الزمالك خد السوبر أنا خسرت الفلوس كلها، وحصلي مشاكل مع أهلي في البيت، بس ده كله عشان خاطر الأهلي ونسر الأهلي، ومش خسارة فيه 150 ألف ولا 100 مليون جنيه".

وتابع: "بس ربنا يعلم بالظروف، أنا استلفت الفلوس ديه من ناس عشان اسد الرهان، عشان فريقي وبحبه، وأتمنى أني أوصل لحد في النادي الاهلي علشان يشيلوا معايا الفلوس ديه".

واختتم: "أنا مش زنبي أي حاجة، والفلوس ديه كتيرة، وظروفي يعلم بيها ربنا، وأتمنى من إدارة الأهلي يتواصلوا معايا عشان يشيل معايا الفلوس".