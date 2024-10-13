مصادر الجديد: بري لا يمضي بأنصاف الحلول ولا يحيّد الضاحية ويترك الجنوب والبقاع

أكدت أوساط عين التينة لـ "الجديد" رداً على مزاعم وقف قصف الضاحية مقابل وقف قصف حيفا بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمضي بأنصاف الحلول ولا يحيّد الضاحية ويترك الجنوب والبقاع".
وأضافت الاوساط أن "الرئيس بري يؤكد أهمية وقف إطلاق النار أولاً والمضي بالمفاوضات على أساس القرار 1701".
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