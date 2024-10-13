شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تكليفات من زراعة دمياط لبدء الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 01:00 ص

كلف المهندس خالد عبد السلام وكيل وزارة زراعة دمياط مديري الإدارات الفنية بالمديرية، برفع درجة الاستعداد لبدء الموسم الشتوى، لضمان الخروج بموسم ناجح لكل الزراعات بالمحافظة.

‎وكانت أهم التكليفات كالتالى:

‎1- التأكيد على ضرورة التزام الجميع بواجباتهم الوظيفية طبقا للاختصاصات المحددة ببطاقات الوصف .

‎2-تطبيق الانضباط الوظيفي بكل حزم وشدة وتشديد الرقابة على كل الإدارات والوحدات التابعة للمديرية ومتابعة تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل .

‎3- التأكيد على سرعة إنهاء ملفات التصالح.

‎4- التصدي للتعديات على الرقعة الزراعية .

‎5- تدقيق الحصر الزراعي على منظومة كارت الفلاح ومطابقته بالطبيعة ومتابعة أعمال لجان الجاشني المشكلة بالإدارات الزراعية.

‎6- اعتماد الرصيد الافتتاحي للأسمدة على منظومة كارت الفلاح، حيث تم اعتماد الأرصدة الافتتاحية لكل الجمعيات الزراعية بكل القطاعات ومنافذ الشركة المصرية للتنمية الريفية منذ يوم الأربعاء الماضي .

‎7- متابعة أعمال صرف الأسمدة بالجمعيات باستمرار ومطابقة الأرصدة المخزنية بالرصيد المسجل بوحدات الـ P.O.S بالجمعيات الزراعية.

‎8-تطهير المراوى والمصارف بكل الإدارات التابعة لمديرية زراعة دمياط تمهيدا لخدمة المحاصيل الشتوية .

‎9- مناقشة موقف ملفات اصدار تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة من خلال المنصة الإلكترونية وكذا ملفات اصدار تراخيص كافة الأنشطة الزراعية الأخرى.

‎10- ضرورة مشاركة كل الأجهزة بمديرية زراعة دمياط بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان "المشروع القومي للتنمية البشرية" والذي يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين واتاحتها بشكل ميسر وبسيط حيث يشهد القطاع الزراعي حراك خلال الفترة المقبلة على كافة النواحي بهدف الارتقاء بمعدلات الاداء وتطبيق مبادئ الشفافية وإلزام كافة العاملين بتنفيذ القانون ومحاسبة المقصرين او المخالفين دون تمييز.

