الامارات | «تفاهم» بين بلدية عجمان وجمعية الإمارات للتوحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للتوحّد، لتوطيد التعاون المشترك في مجال الأعمال المجتمعية.

وقّع المذكرة بالإنابة عن الدائرة المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين بالدائرة، المهندسة نورة راشد شطاف، فيما وقّع بالإنابة عن الجمعية نائبة رئيس مجلس الإدارة، فاطمة سيف المطروشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وقالت المهندسة نورة شطاف، إن دائرة البلدية تسعى لمد جسور التعاون وفتح آفاق العمل المتبادل مع الجهات والمؤسسات والجمعيات الرائدة في المجال المجتمعي، مؤكدة دعم الدائرة لفئة ذوي التوحد، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع وأثبتوا مهاراتهم ومواهبهم وقدرتهم على تقديم الكثير لمجتمعهم.

من جانبها، أكدت فاطمة سيف المطروشي، أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التوعية المجتمعية وجعل البيئة صديقة للتوحد وأصحاب الهمم، إضافة إلى تكاتف الجهود نحو استدامة المبادرات والمشاريع المجتمعية لأصحاب الهمم.

وتتضمن المذكرة تحديد أوجه التعاون والتنسيق لتنفيذ البرامج والفعاليات العلمية والثقافية والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الاستشارات والبحوث، وتنظيم الدورات والورش التدريبية والندوات، والمشاركة في المؤتمرات الخاصة في مجال عمل الطرفين.