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والد مصطفى أشرف يكشف لمصراوي آخر تطورات انتقال نجله إلى نادي الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أشرف مصطفى، والبد لاعب مونشنجلادباخ الألماني مصطفى أشرف، آخر تطورات انتقال نجله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال والد اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك مفاوضات من قبل نادي الزمالك، للتعاقد مع مصطفى خلال فترة الانتقالات الحالية".

وأضاف: "المفاوضات متعثرة بعض الشئ خلال الوقت الحالي، بسبب بعض الاختلافات المادية".

وتابع: "المفاوضات تتم بين نادي الزمالك ووكيل مصطفى ونادي مونشنجلادباخ".

واختتم أشرف تصريحاته: "اللي موقف الأمور بعض الشئ حتى الأن، هى نسبة إعادة البيع التي لم يتم الاتفاق عليها بين الطرفين حتى الآن".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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