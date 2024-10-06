بينهم كهربا وقندوسي.. 10 صور لنجوم الأهلي والزمالك في مطعم صبحي كابر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثار صبحي كابر صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة في مصر، حالة من الجدل الواسعة خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن كابر من خلال منشور عبر الحساب الرسمي للمطعم على "فيس بوك"، بيع مطعمه.

وكان مصدر أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مطعم صبحي كابر تم بيعه منذ شهر مارس الماضي، قبل شهر رمضان الكريم، مع وجود كابر ومنحه حق الإدارة.

ويعرف مطعم صبحي كابر بشهرته الكبيرة، خاصة بين نجوم كرة القدم المصرية، حيث أن العديد من نجوم الكرة المصرية، كانوا يقبلون على المطعم بشكل كبير لتناول أشهى المأكولات، بالإضافة إلى وجود ترحيب كبير من قبل عمال المطعم بالمشاهير من كرة القدم، الذين يحرصون على زيارة المطعم.

كما أن الحساب الرسمي لمطعم صبحي كابر، القناة الرسمية للمطعم على اليوتيوب، دائماً ما يحرصان على نشر عدد من الصور ومقاطع الفيديو للنجوم الذين يقومون بزيارة المطعم.

ومن أبرز نجوم كرة القدم الذين كانوا يترددون بشكل مستمر على مطعم صبحي كابر، هو نجم النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، بالإضافة إلى أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا ورامي ربيعة لاعب الأحمر أيضاً.

وقام لاعبي منتخب مصر الأوليمبي المتوج بأمم أفريقيا تحت 23 عاماً، بالذهاب إلى مطعم كابر بعد حسم لقب البطولة في عام 2019 تحت قيادة شوقي غريب، وكان على رأس هؤلاء اللاعبين محمد صبحي حارس نادي الزمالك وعدد من لاعب المنتخب.

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