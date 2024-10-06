الامارات | في أسبوعين ينهي موسم نجمين.. من هو "مجرم الملاعب" كاسر عظام مدريد وبرشلونة؟ (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو رقيق القلب بتأثره من أفعاله! لكن حجم الضرر الذي ألحقه بلاعبي ريال مدريد وبرشلونة في غضون أسبوعين فقط حوّله إلى "مجرم ملاعب" في عيون الجماهير، إذ أنهى موسم قائد الفريق الملكي داني كارفاخال وحارس النادي الكاتالوني تير شتيغن بالتحامه معهما في الدوري الإسباني لكرة القدم.

لاعب فياريال يريمي بينو (21 سنة) أصبح مكروهاً من جماهير برشلونة وريال مدريد بعدما تسبب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، والرباط الجانبي الخارجي، ووتر الركبة لقائد "الميرينغي" كارفاخال، فيما التحم بحارس البارسا شتيغن أثناء ارتقاء الأخير لالتقاط الكرة فضربه بخبث دون المشاركة على الكرة وأصابه بتمزق كامل في الوتر الرضفي لركبته اليمنى، وسيخضع كلا النجمين لعملية جراحية ستبعدهما عن الملاعب لأكثر من 10 أشهر.

المفارقة العجيبة، أن يريمي بينو نفسه عائد مؤخراً من إصابة في الرباط الصليبي أيضاً، وبدا الأمر كأنه يريد أن يذيق لاعبي الخصوم ما عاناه أثناء ابتعاده عن الملاعب، على الرغم من أنه أبدى أسفه لما بدر منه، بوصفه أن ما حدث "من غير قصد"!.

وكان يريمي بينو قد وضع يديه على رأسه مصدوماً من رؤية حارس برشلونة يفترش الأرض ويئن من الإصابة، بينما أعرب عن أسفه لتسببه بإصابة كارفاخال ونشر عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" صورة تجمعه مع الأخير، كتب عليها: "الكثير من التشجيع يا قائد".

من هو يريمي بينو؟

يريمي خيسوس بينو سانتوس، مواليد 20 أكتوبر 2002، هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب كجناح أيمن لنادي فياريال والمنتخب الإسباني.

يعتبر أصغر لاعب إسباني يلعب نهائي بطولة أوروبية كبيرة، في عمر 18 سنة و218 يوم، وذلك في 26 مايو 2021، حين خاض نهائي الدوري الأوروبي 2021، ليحطم الرقم القياسي السابق لإيكر كاسياس عندما لعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2000 وكان يبلغ من العمر 19 سنة و4 أيام، كما يعتبر أصغر لاعب يفوز بالبطولة، محطمًا رقم الهولندي روبن فان بيرسي في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2002.

مَثَّلَ يريمي إسبانيا في الفئات السنية تحت 17 سنة وتحت 18 سنة، وقد كان قائد منتخب تحت 18 سنة، وبسبب عزل بعض لاعبي المنتخب الوطني بعد اختبار فيروس كورونا الإيجابي لسيرجيو بوسكيتس، تم استدعاء فريق إسبانيا تحت 21 عامًا لمباراة ودية دولية ضد ليتوانيا في 8 يونيو 2021، حين ظهر يريمي على دكة البدلاء.

وما زال يلعب في فياريال ويعرف بأنه صلب في الاشتراكات القوية مع اللاعبين الخصوم لقوة بنيته الجسمانية.