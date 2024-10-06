برنامج تأهيلي خاص للمغربى بن تايك فى مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي، برنامجاً تأهيلياً خاصاً لمحمود بنتايك الظهير الأيسر للأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.

جاء ذلك بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد، و أدى بنتايك التدريبات التأهيلية مع زملائه في الملعب، قبل أن يستكمل المران داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على عقد جلسة مع الظهير المغربي قدم له خلالها التحية وأثنى على مجهوده خلال الفترة الماضية عقب الانضمام للفريق والذي تكلل بتقديم مستوى مميز في المشاركة الأولى له مع الأبيض في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.