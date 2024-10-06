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فقرات متنوعة فى التدريبات للاعبى الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.

وتم خلال هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب والأفكار التكتيكية الخاصة بخطة اللعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وشارك في التقسيمة أندري بيكي المدرب العام للفريق كلاعب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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