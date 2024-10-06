جوميز يحفز لاعبى الزمالك بمحاضره قبل المران

ياسر رشاد - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، استعداداً لبطولة كأس السوبر المحلي.

و حرص لاعبو الفريق على تحيه المدير الفني مع قيادة أول مران له اليوم بعد الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، وقام جوميز بتقديم التهنئة للاعبين ووجه لهم التحية على المجهود المبذول من الجميع في الفترة الماضية.

ووجه المدير الفني رسائل عديدة للاعبين قبل انطلاق المران، وطالبهم بضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة وجدية، من أجل الفترة المقبلة.

وأضاف أن الفريق بدأ الموسم ببطولة مهمة ولابد من الاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر يتطلب العمل بكل قوة والتكاتف من الجميع كما هو معتاد دائماً.

وفي نهاية الجلسة شرح جوميز العديد من الأفكار الخططية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات الجماعية في الفترة الحالية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.