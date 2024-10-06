دورة شنغهاي: سينر ومدفيديف بشق الأنفس الى ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : عانى الإيطالي يانيك سينر والروسي دانييل مدفيديف المصنفان أول وخامسا عالميا تواليا لبلوغ الدور ثمن النهائي من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، واحتاج كل منهما الى قلب خسارته المجموعة الاولى إلى فوز بالثانية والثالثة، الأول أمام الأرجنتيني توماس إيتشيفيري 6 7 (3 7) و6 4 و6 2، والثاني أمام الإيطالي الآخر ماتيو أرنالدي 5 7 و6 4 و6 4 الأحد.

في المباراة الاولى، واجه سينر الذي فقد لقبه بطلا لدورة بكين الأربعاء بخسارته أمام الإسباني كارلوس ألكاراس، منافسة قوية من الأرجنتيني في المجموعة الاولى حيث فرض التعادل نفسه حتى الشوط الثاني عشر 6 6 قبل الاحتكام الى شوط فاصل حسمه الاخير في صالحه 7 3.

وانتظر الايطالي الشوط الخامس للمجموعة الثاني كي يكسر إرسال إيتشيفيري ويتقدم 3 2، لكن رد الاخير لم يتأخر وكان في الشوط التالي مدركا التعادل 3 3.

وكسر سيتر إرسال الأرجنتيني في الشوط السابع وتقدم 4 3 قبل أن ينهي المجموعة في صالحه 6 4 فارضا مجموعة ثالثة حاسمة تمكن خلالها من كسر إرسال منافسه مرتين في الشوطين الثالث والثامن قبل أن ينهيها في صالحه 6 2 وبالتالي المباراة في ساعتين و38 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لسينر على إيتشيفيري في مواجهتين جمعتا بينهما حتى الآن.

وضرب سينر موعدا في ثمن النهائي مع الاميركي بن شيلتون الرابع عشر او الاسباني روبرتو كارباييس باينا.

وفي الثانية، بدأ مدفيديف المباراة بقوة عندما كسر إرسال الإيطالي المصنف 36 عالميا في الشوط الأول وتقدم 1 0 ثم 3 1، قبل أن ينجح الأخير في كسر إرساله في الشوط السادس مدركا التعادل 3 3 ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط الثاني عشر منهيا المجموعة الأولى في صالحه 7 5.

وتعرض الروسي البالغ من العمر 28 عاما كثيرا بضغط أرنالدي وتعرض لعقوبتين لانتهاك القواعد وحسمت نقطة من رصيده بعد جدال مع الحكم، لكنه استعاد توازنه ونجح في قلب الطاولة في المجموعتين التاليتين على الإيطالي البالغ من 23 عاما وحقق فوزه الرابع في اربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

كرر مدفيديف السيناريو ذاته في بداية المجموعة الثانية عندما كسر إرسال الايطالي في الشوط الأول، لكن الأخير رد له التحية مباشرة مدركا التعادل، قبل أن يفعلها مدفيديف مجددا في الشوط السابع ويتقدم 4 3 ثم حسم المجموعة في صالحه 6 4.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثالثة الحاسمة حتى الشوط الثامن 4 4 قبل أن ينجح الروسي في كسر ارسال الايطالي في التاسع ويتقدم 5 4 ثم كسب الشوط العاشر وأنهاها في صالحه 6 4 وبالتالي المباراة في في ساعتين و44 دقيقة.

ويلتقي الروسي المصنف أول عالميا سابقا والذي لم يحرز أي لقب حتى الآن هذا الموسم، في ثمن الدور المقبل مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو الفرنسي ألكسندر مولر.

وقال مدفيديف عن منافسه "كنت أتوقع منه أن يلعب بشكل مختلف لكنه لعب بشكل جيد جدا"، مضيفا "بصراحة، كان ينبغي أن أؤدي بشكل أفضل في المجموعة الأولى. كانت المجموعتان الثانية والثالثة أكثر تقاربًا... ربما كانت لديه الأفضلية، ولكن هذا هو السبب في أن كرة المضرب مجنونة. يمكنك الفوز عندما لا تتوقع ذلك، ويمكن أن تخسر عندما تتوقع الفوز. ولكن في النهاية أنا سعيد بالفوز".

ولم يكن اللعب ممكنًا إلا تحت سقف الملعب الرئيسي حيث أجبر المطر المباريات على الملاعب الخارجية على التأجيل لليوم الثاني على التوالي.