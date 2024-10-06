جائزة اليابان الكبرى: بانيايا يشدد الخناق مجددا على مارتين

الرياص - اسماء السيد - موتيجي : شدَّد دراج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو "بيكو" بانيايا، بطل العالم في العامين الأخيرين، الخناق مجددا على دراج بريما براماك ريسينغ الإسباني خورخي مارتين المتصدر عندما أحرز المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، الأحد على حلبة "توين رينغ" في مدينة موتيجي.

وسيطر بانيايا الذي ظفر بسباق السرعة السبت، على مجريات السباق بالكامل بعد أن خطف المركز الأول منذ الانطلاقة من الشاب الإسباني الواعد بيدرو أكوستا (غاس غاس تيك 3) أول المنطلقين للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية، قبل أن ينسحب في اللفة 13 بسبب سقوطه عند إحدى المنعطفات على غرار ما حصل له في سباق السرعة.

ونجح أكوستا في الوقوف واستئناف السباق من المركز الاخير لكنه لم يتأخر في انسحابه.

وقطع بانيايا مسافة السباق بزمن 42:09.790 دقيقة متقدما بفارق 1.189 ثانية على مارتين الذي قدَّم سباقا رائعا أنهاه في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز الحادي عشر، فيما كان المركز الثالث من نصيب دراج دوكاتي غريزيني بطل العالم ست مرات الإسباني الآخر مارك ماركيس.

وأنعش بانيايا آماله في الظفر باللقب العالمي الثالث تواليا قبل أربع مراحل من نهاية الموسم بعدما قلَّص الفارق إلى 10 نقاط بينه وبين مارتين المتصدر.

وقال بانيايا "لقد نجحنا في الحصول على 11 نقطة في نهاية هذا الأسبوع" في إشارة إلى فوزه بسباق السرعة أيضا فيما حل مارتين رابعا.

ويملك الإسباني 392 نقطة مقابل 382 للإيطالي الذي حقق الآن فوزه الثامن هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات فقط لمارتين.

واعترف مارتين بأن بانيايا كان رائعا في سباق اليوم، معربا عن ارتياحه بحلوله ثانيا.

وقال "لم تتح لي الفرصة أبدًا للحاق به".

أكوستا، الذي حصل يوم السبت على أول مركز أول في مسيرته الشابة في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" حيث يبدأ هذا العام، لم يحتفظ بممتلكاته لفترة طويلة بعد أن تجاوزه "بيكو" باجنايا على الفور.

ترتيب الخمسة الأوائل:

1. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) 42:09.790 دقيقة

2. خورخي مارتين (إسبانيا/بريما براماك ريسينغ) بفارق 1.189 ثانية

3. مارك ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 3.822 ث

4. إينيا باستيانيني (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 4.358 ث

5. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا/بريما براماك ريسينغ) بفارق 17.940 ثانية

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1. خورخي مارتين (إسبانيا) 392 نقطة

2. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 382

3. إينيا باستيانيني (إيطاليا) 313

4. مارك ماركيس (إسبانيا) 311