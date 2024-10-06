شجع الإسماعيلي.. 10 صور لعلاء مبارك مع نجوم الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يعرف علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، بحبه الشديد لكرة القدم، حرصه الدائم على التواجد في المباريات الهامة من داخل المدرجات.

بالإضافة إلى مشاركة نجوم المنتخب المصري خلال الحقبة التاريخية لحسن شحاتة من عام 2006 حتى 2010، احتفالاتهم بشكل دائم، في ظل حصد المنتخب في هذه الفترة لقب أمم أفريقيا في ثلاث مناسبات متتالية "2006، 2008، 2010".

ودائما ما نجد حرص كبير من رجال السياسة، ومحاولة إخفاء انتمائهم وميولهم الرياضية بشكل دائم وعدم إظهارها أمام الجماهير، وهو ما عمل عليه بالفعل الرئيس الراحل حسني مبارك، الذي لا يعلم الكثير من الناس ما هو انتمائه الرياضي.

عرف علاء مبارك بعشقه وحبه الكبير إلى دراويش الكرة المصرية النادي الإسماعيلي، بل أنه كان يحرص على حضور عدد من المباريات للدراويش من المدرجات.

ولم يكتفي علاء مبارك بمتابعة مباريات النادي الإسماعيلي من داخل الملعب فقط، بل أنه وبناء على تصريحات سابق اللواء حرب الدهشوري رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، أنه تدخل في عام 2003 لإنهاء أزمة نشبت بين منتخب مصر للشباب بقيادة حسن شحاتة آنذاك والنادي الإسماعيلي.

وكان النادي الإسماعيلي يرغب في الاستفادة من خدمات ثنائي الفريق الشاب آنذاك أحمد فتحي وحسني عبد ربه، خلال تواجدهم في معسكر منتخب الشباب، من أجل المشاركة مع الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام إنيمبا، وفي ذلك الوقت رفض شحاتة التخلي عن ثنائي المنتخب، خاصة في ظل اقتراب انطلاق في مونديال الشباب في ذلك الوقت.

وطبقاً لتصريحات حرب الدهشوري، فإن أحمد فتحي وحسني عبد ربه، تم السماح لهم بالخروج من معسكر المنتخب والمشاركة مع الإسماعيلي في ذلك الوقت، بعد تدخل علاء مبارك.

وظهر علاء مبارك في الكثير من الصور رفقة نجوم الكرة المصرية، أبرزها ظهوره مع عدد من لاعبي الأهلي القدامى، خلال خوضهم مباراة كرة خماسية، بالإضافة إلى ظهوره رفقة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق في إحدى المباريات.

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