هل يستبدل ليفربول صلاح بنجم دورتموند؟

ياسر رشاد - القاهرة - رغم التألق اللافت للنظر، إلا ان إدارة ليفربول أرسلت كشافين لجس نبض أبرز لاعبي بوروسيا دورتموند الألماني، للوقوف على مدى إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

وجذب كريم أديمي، جناح دورتموند، انتباه ليفربول، الذي يتابع موقف اللاعب من الانضمام للريدز في الموسم المقبل، خصوصا مع اقتراب محمد صلاح نجم الريدز، من نهاية عقده في صيف 2025.

وحتى الآن، لم يبدي الفريق الألماني اهتماماً برحيل كريم أديمي، خصوصا أنه يرتبط بعقد حتى عام 2027، وتقدر قيمته التسويقية بنحو 60 مليون يورو.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، مع نادي ليفربول، في نهاية الموسم الجاري، حيث انضم لقلعة آنفيلد في صيف 2017، و لعب 358 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 217 هدفًا وقدّم 94 تمريرة حاسمة.

ويسعى صلاح لقيادة فريق ليفربول، لمواصلة انطلاقته المميزة هذا الموسم في كل من البريميرليج الإنجليزي والتشامبيونزليج الأوروبي، وتصل القيمة التسويقية للدولي المصري نحو 55 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.