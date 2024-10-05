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ريال مدريد يتقدم على فياريال بهدف فالفيردي

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق على فياريال بهدف مبكر في المباراة المقامة الآن بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدرجة الأولى لكرة القدم "الليجا".

جاء الهدف في الدقيقة 14 من الشوط الأول عن طريق النجم فيديريكو فالفيردي.

بدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: أندريه لونين.

الدفاع: داني كارفاخال، روديجير، تشواميني، فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش.

الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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