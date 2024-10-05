المقاولون 2009 يحقق فوزًا ثميناً على الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 انتصارًا غاليا على فريق الاتحاد، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 1 - 0.

أُقيمت المباراة خارج ملعب المقاولون، وسجل هدف اللقاء اللاعب ياسين تامر.

هذا الانتصار يُعتبر الثاني على التوالي للفريق، ويأتي في إطار الجولة الثالثة من دوري بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2025/2024

أعرب الكابتن أحمد سيد، المدير الفني للفريق، عن سعادته بالأداء القتالي للاعبين، مؤكدًا أن الروح الجماعية هي السر وراء استمرار سلسلة الانتصارات. يضم الجهاز الفني أيضًا الكابتن محمد فوزي كمدرب، والكابتن بلال ثابت مدربًا لحراس المرمى، والكابتن كريم مجدي مخطط الأحمال، إضافة إلى الكابتن سعيد صابر إداري الفريق، والكابتن أحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب.