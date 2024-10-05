الامارات | كلب يثير سخرية وضحك جمهور الغولف على غاريث بيل (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب كلب في ضحك الجماهير على لاعب ريال مدريد المعتزل الويلزي غاريث بيل خلال مشاركته في بطولة ألفريد دانيل للغولف المقامة في جنوب إفريقيا.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "سكاي سبورت غولف" على منصة "إكس" كلباً يلاحق كرة الغولف التي ضربها غاريث بيل خلال البطولة بالقرب من الحفرة، فالتقطها بفمه وأعادها من حيث انطلقت، مفسداً عليه الفوز بإحدى الرميات، الأمر الذي أثار سخرية وضحك الجمهور المتابع للبطولة.

وكان غاريث بيل قد اعتزل كرة القدم في 2023، وسبق له أن سجل مسيرة رياضية حافلة مع ريال مدريد قبل أن يخرج من الأضواء بسبب إهماله لعب الكرة وتفضيله رياضة الغولف عليها الأمر الذي أثر في مستواه ودفعه للاعتزال سريعاً.