هالاند وجريليش يقودان مانشستر سيتي أمام فولهام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدن بنادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لمواجهة فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر سيتي أمام فولهام في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد"

تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

بينما يأتي على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي، كل من:

كارسون، أورتيجا، جون ستونز، كايل ووكر، ميكاتي، ماتيوس نونيز، جيريمي دوكو، سافينهو.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يأتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز السادس برصيد 11 نقطة.