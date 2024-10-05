آرني سلوت يُعلن تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة ضد فريق كريستال بالاس، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس :

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: كيرتس جونز، ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك اليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الريدز كل من: جاروس، جو جوميز، إيندو، لويس دياز، سوبوسلاي، داروين نونيز، أندرو روبيرتسون، كوانساه، كونور برادلي.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في كل البطولات هذا الموسم، بعدما سجل في مرمى ويستهام ووولفرهامبتون وبولونيا، ليرفع رصيده التهديفي مع الفريق هذا الموسم إلى 6 أهداف في 9 مباريات.